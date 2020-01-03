الكرملين: بوتين وماكرون أكدا ضرورة التسوية السلمية للأزمة في ليبيا

أكد الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ ونظيره الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ في ​اتصال​ هاتفي ضرورة حل ​الأزمة​ الليبية بالطرق السلمية.

وأوضح ​الكرملين​ في بيان له أنه "عند مناقشة الوضع في ​ليبيا​، تحدث بوتين وماكرون مؤيدين لحل الأزمة في هذه ​الدولة​ بشكل سلمي. وتم الإعراب عن التأييد للجهود السياسية والدبلوماسية التي بذلتها، في جملة أمور، من خلال وساطة ​الأمم المتحدة​ وجمهورية ​ألمانيا​ الاتحادية".

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