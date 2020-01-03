قاسم هاشم: ستثبت الأيام ان الدماء ستنتصر على السيف والظلم

رأى عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ ​قاسم هاشم​ أنه "مرة جديدة تثبت ​الادارة الاميركية​ انها سيدة الاٍرهاب والإجرام في هذا ​العالم​ وسيكتب تاريخ انعتاق العالم من الظلم و​العبودية​ الاميركية بدماء الشهداء فأمة قادتها شهداء هي أمة منتصرة مهما كان حجم المؤامرات وايا كانت ادوات وآلات الإجرام وستثبت الأيام ان الدماء ستنتصر على السيف والظلم و​الإرهاب​.

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