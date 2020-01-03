رئيس مجلس النواب العراقي دعا لضبط النفس: استهداف المهندس هو خرق سافر للسيادة

شدّد رئيس مجلس النواب ​العراق​ي ​محمد الحلبوسي​، على أنّ "استهداف قائد عسكري ينتمي إلى ​المؤسسة العسكرية​ العراقية هو خرق سافر للسيادة"، داعيًا إلى "ضبط النفس وتغليب الحكمة، وأن لا يكون العراق جهةً في أي صراع إقليمي أو دولي".

وكانت قد أعلنت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، أنّ "ثلاثة ​صواريخ​ سقطت على ​مطار بغداد الدولي​، ما أدّى إلى احتراق سيارتين قبل أن يتّضح أنّهما كانتا ضمن موكب قائد ​فيلق القدس​ ​قاسم سليماني​، الّذي وصل إلى المطار سرًّا بطائرة قبل قتله".