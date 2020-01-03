شدّد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، على أنّ "استهداف قائد عسكري ينتمي إلى المؤسسة العسكرية العراقية هو خرق سافر للسيادة"، داعيًا إلى "ضبط النفس وتغليب الحكمة، وأن لا يكون العراق جهةً في أي صراع إقليمي أو دولي".
وكانت قد أعلنت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، أنّ "ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي، ما أدّى إلى احتراق سيارتين قبل أن يتّضح أنّهما كانتا ضمن موكب قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الّذي وصل إلى المطار سرًّا بطائرة قبل قتله".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس النواب العراقي دعا لضبط النفس: استهداف المهندس هو خرق سافر للسيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.