المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني: على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين

اكد المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني أنه على المجرمين أن يترقبوا انتقاما قاسيا في الوقت والمكان المناسبين، مشيرا الى أن خط الجهاد سيستمر وشجرة المقاومة ستزدهر.
واضاف في بيان: "على أميركا أن تدرك أنها ارتكبت أكبر خطأ استراتيجي بغرب آسيا".
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