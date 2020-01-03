شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد ماهر يدين التدخل التركى فى ليبيا.. ويؤكد: يوفر ملاذا للجماعات المتطرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان النائب محمد ماهر حامد عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان والأمين العام لحزب مستقبل وطن بالقاهرة، بعبارات شديدة التدخل التركى فى ليبيا، مؤكدا أن هذا التدخل السافر فى الشأن الليبيى يدعم الجماعات الإرهابية فى المنطقة ويعطى ملاذا لبعض الجماعات المتطرفة للظهور مرة أخرى.

وطالب النائب محمد ماهر حامد، الأمم المتحدة بالتدخل الفورى وتجريم الاتفاقية المشبوهة بين رجب طيب أردوغان وحكومة فائز السراج التى لا تمثل الشعب الليبيى وتعد وسيلة لتحقيق مطامع أردوغان فى المنطقة، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تتنافى مع مقررات الشرعية الدولية الخاصة بالملف الليبى.

وقال النائب، أن البرلمان المصرى يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية فيما يراه مناسبا من قرارات لحماية الأمن القومى المصرى، مضيفا: أن مصر بكافة مؤسساتها على دراية كاملة بالمخطط الشيطانى الذى يتم الإعداد له ومحاولة جر المنطقة للعنف من خلال دعم أردوغان للتنظيمات والجماعات الإرهابية فى ليبيا.

Advertisements

وكان مجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ قد اجتمع أمس الخميس، لاستعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، حيث تم تأكيد حرص مصر على التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل السد على نحو يراعى مصالح الدول الثلاث بشكل متساوي ويفتح مجالات التعاون والتنمية.

كما تناول المجلس التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصرى.

وأدانت مصر بأشد العبارات، خطوة تمرير البرلمان التركى المذكرة المقدمة من الرئيس التركي بتفويضه لإرسال قوات تركية إلى ليبيا، وذلك تأسيساً على مذكرة التفاهم الباطلة الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019 بين فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكرى.