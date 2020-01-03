شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يطالب بعقد جلسه طارئة للبرلمان لدعم قرارات القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري وعضو البرلمان العربي، تأييدة التام والكامل لجميع القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية ضد العدوان التركى الغاشم على الأراضي العربية الليبية.

وقال عابد في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، إن الدوله المصريه لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الاجراميه ولديها من الامكانيات والاليات التي تدافع عن أمنها القومى ، مضيفا :" جميعنا مشروع شهيد فداء للوطن ، ولن نسمح لأردوغان وأمثالة بإنتهاك أوطننا وتدنيسها بالمرتزقة الذين جمعهم من بقاع الأرض".

وأكد عابد، أن الأراضي الليبية العربية ستكون مقبرة للأتراك العثمانين ،ولن يسمح العرب بتحويل ليبيا لمسرح حرب للمنطقة العربية والشرق الأوسط ، ولن نسمح بتنفيذ المخططات الإرهابية العثمانية ، وسنحمى أوطننا بأرواحنا .

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وطالب علاء عابد ، المجتمع الدولي ممثلًا فى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي الاطلاع بدورهم و تحمل مسئوليتهم والتصدي لهذه الانتهاكات التى تهدد الأمن والسلم الدوليين، محذرا من أن أردوغان يعمل على نشر الفوضي في المنطقه العربية ومنطقة الشرق الأوسط كلها ولن ينعم العالم بالسلام وسنواجه جميعا إرهاب جديد .

وأكد عابد أن ما تقوم به تركيا يتنافي مع قرارمجلس الأمن "2024" والذى منع تصدير السلاح الي ليبيا ، مع اعتبار أن ليبيا محظوره لاستقبال السلاح بناء علي قرار لجنه العقوبات بمجلس الامن ، وأن مايفعله أردوغان ماهو الا موقف همجي ينتهك في كل الأعراف والاتفاقيات الدوليه الموقع عليها ، مشيرا الى أنه اذا كان يعتقد أن مافعله بسوريا سيتكرر بليبيا فأعتقد انه سيتعلم الدرس الذي سيكون المسمار الاخير في نعش هذا الطاغيه الفاشي الجديد اللذي قتل الالالف من السوريين والأتراك واعتقل عشرات الآلاف ومازال يعيش في الارض فساداً.

وفي السياق ذاته طالب علاء عابد بجلسه طارئه للمجلس لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الاجراءات اللازمه طبقاً للماده " 152" من الدستور المصري ، للتحرك للدفاع عن أمن مصر القومي والدفاع عن الامن العربي،مؤكدا علي ان نواب المجلس مجتمعين مساندين للسيد الرئيس وقواتنا المسلحه وشرطتنا الباسلة في هذه القضيه الهامه.