شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يطالب بتحرك الأمم المتحدة ضد عدوان تركيا على ليبيا وحماية الليبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى الوقوف بقوة وحسم تجاه إجرام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحق ليبيا والشعب الليبي، ومن ثم حماية مقدرات الليبيين من الطمع التركى، الذى يحاول نهب ثروات دولة عربية شقيقة، لافتا إلى أنه يجب على العالم بأسره مواجهة الطمع التركى.

وطالب البرلمانى أحمد إسماعيل مجلس الأمن بتجريم موافقة البرلمان التركى إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا، واصفا هذه خطوة أردوغان بأنها "خطة شيطانية لنقل الدواعش إلى ليبيا، وتخريبها بعد أن ساهم وبقوة فى تخريب سوريا، عبر سياسات استعمارية واضحة، انتهت بغزو الشمال السورى.

وقال إسماعيل، إن التدخل العسكرى فى ليبيا لدعم جماعات إرهابية، يعد انتهاكا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، وطالب مجلس الأمن بضرورة التدخل ضد هذا الأمر، لما يمثله من خروج على الشرعية الدولية، ومخالفة شديدة لقراراته، محذرا من إدخال المنطقة فى حالة صراع وقتال شديد.

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة كريم عبد الكريم درويش، اجتماعا طارئا صباح الأحد القادم لبحث اعتزام تركيا إرسال قوات لليبيا، وستبحث اللجنة الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه هذا التصعيد التركى

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من ناحية أخرى أعرب الاتحاد الأوروبى، عن قلقه بشأن انعكاسات موافقة البرلمان التركى لنشر قوات عسكرية فى ليبيا، مشيرا إلى أن خطوات أنقرة ستزيد من عدم الاستقرار فى المنطقة.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه الشديد إزاء قرار البرلمان التركى، أمس الخميس، بالسماح بنشر قوات عسكرية فى ليبيا.

وقال البيت الأبيض أمس الخميس إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ أردوغان فى اتصال هاتفى بأن التدخل الأجنبى يعقد الوضع في ليبيا.