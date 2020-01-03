مباشرة بعد مقتله…. إيران تكشف عن خلفية سليماني

عقب إعلان مقتل قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني، صباح اليوم الجمعة، في بغداد، قام المرشد الأعلى أية الله الخامنئي بتعيين إسماعيل قاني على رأس فيلق القدس، خلفا لسليماني.

وقد كان إسماعيل قاني يشغل منصب نائب قائد فيلق القدس، ويعتبره الكثيرون داخل إيران الرجل الثاني بعد الجنرال سلمياني، حيث كان هو المشرف الرئيسي على تسليحه. كما أنه تدرج في الجيش الإيراني منذ الحرب العراقية الإيرانية إلى أن تبوأ منصب نائب قائد فيلق القدس.

كما سبق له أن شارك في الحرب العراقية الإيرانية، إلى جانب مشاركته في الحرب السورية ثم إشرافه على تسليح أنصار الله في اليمن.

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وشدد المرشد الأعلى في برقية تعيينه لقاني على أنه كان من بين أبرز قادة الحرس الثوري، حيث أنه كان دائما بجانب سليماني.

كما أوصى المرشد الأعلى جميع كوادر فيلق القدس بالتعاون مع قاني، مشددا على أن “الخطط هي ذاتها في عهد سليماني”.

ويذكر أن الجنرال سلمياني لقي حتفه، فجر يوم الجمعة، بعد ضربة جوية أمريكية استهدفت سيارته، رفقة نائب الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، قرب مطار بغداد الدولي.