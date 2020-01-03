من 6 مباريات إلى 3.. لجنة التأديب تُعدل عقوبة الدويك

عدلت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، عقوبتها الصادرة في حق محمد الدويك لاعب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم.

فبعدما عاقبت اللجنة الدويك بـ6 مباريات، ثلاث منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهما، قامت بتقليص العقوبة إلى 3 مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع الإبقاء على الغرامة المالية نفسها.

وأصدرت لجنة التأديب عقوبة الإيقاف في حق الدويك، بعد طرده خلال اللقاء الذي جمع فريقه بمضيفه الفتح الرباطي الاثنين الماضي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، برسم مؤجل الجولة الثامنة من البطولة الاحترافية.

وإلى جانب الدويك، أوقفت اللجنة رضا الجعدي مباراة واحدة على خلفية طرده في المباراة ذاتها، علما أن هذا الأخير وجه له ياسين بوسليم حكم المواجهة البطاقة الحمراء عند الدقيقة 86، بينما تم طرد الدويك 11 دقيقة قبل ذلك.

وأوقفت اللجنة المركزية للتأديب أيضا، نور الدين المتطويع لاعب فريق نهضة الزمامرة، لمباراة واحدة بعد طرده في اللقاء الذي جمع فريقه بمضيفه مولودية وجدة، لحساب مباريات الأسبوع الحادي عشر.