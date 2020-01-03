أولمبيك آسفي يفسخ عقد معاوي

قرر فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، فسخ تعاقده مع المهاجم عبد الغني معاوي، والذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ونشر الفريق المسفيوي اليوم الجمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة لمعاوي، أرفقها بالتعليق التالي: “ينهي المكتب المسير للأولمبيك إلى علم جمهوره عن فسخ عقد اللاعب عبد الغاني معاوي”.
وأشار النادي العبدي الذي تمنى حظا سعيدا للاعب البالغ من العمر 30 عاما في مسيرته الرياضية، أن فسخ العقد تم بالتراضي بين الطرفين.
وعلاقة بأولمبيك آسفي، أعلن الفريق أمس الخميس، عن تعاقده مع المهاجم أيوب الكعداوي لمدة موسم ونصف قادما من اتحاد طنجة، علما أنه لعب أيضا في صفوف أندية اتحاد الزموري للخميسات، والنادي القنيطري، ثم شباب أطلس خنيفرة.
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