4 إصابات في حادث طعن ضواحي باريس.. والشرطة تقتل المهاجم

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الجمعة، عن قتلها شخصا نفذ عملية طعن في العاصمة باريس، وأدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.

ونقل التلفزيون الفرنسي عن بيان الشرطة أنها أطلقت النار على شخص في ضاحية فيل جويف بالضاحية الجنوبية لباريس، بعدما هاجم عدة أشخاص في حديقة عامة، أصاب منهم 4 بجروح متفاوتة الخطورة.

وأوضحت الشرطة الفرنسية، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز”، أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه.

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وأشارت الشرطة الفرنسية إلى أن أحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة.

​وبعثت الشرطة الفرنسية فريق الكشف عن المتفجرات، خوفا من المهاجم كان يحمل متفجرات بحوزته أو أخفاها في مكان قريب.

وأوضحت تقارير أن وزير الداخلية الفرنسي، لورين نونيز وجه إلى موقع الحادث، لمعرفة ملابساته.