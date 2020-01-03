الدفاع يتجاهل رفض الرجاء ويطرح تذاكر مؤجل الدورة التاسعة من البطولة

طرحت إدارة فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، التذاكر المخصصة لجمهور الرجاء الرياضي، خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين الثلاثاء القادم، برسم مؤجل الأسبوع التاسع من البطولة الاحترافية.

وخصص مسؤولو الفريق الدكالي 400 تذكرة للجمهور الرجاوي، حيث تم تحديد أثمنتها في 30 درهما لمدرجات “شميشة” و”الفيراج”، و100 درهما للجانبية المكشوفة، ثم 200 درهما للمغطاة.

وأكد الدفاع الجديدي أنه راسل إدارة الفريق الأخضر، بناء على مذكرة جامعة اللعبة، التي تنص على إلزامية وضع تذاكر الجمهور الزائر بمدينته حتى يتسنى له الاستفادة منها، حيث تم تخصيص نسبة 5 في المائة من التذاكر للجماهير الرجاوية.

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وطالبت إدارة “فارس دكالة” من الجمهور الرجاوي لاتخاذ جميع التدابير من أجل اقتناء التذاكر في أسرع وقت، لأنها لن تكون متوفرة يوم المباراة، التي ستجرى بشبابيك مغلقة.

ويأتي قرار الدفاع الجديدي، ليؤكد أن هذا الأخير يرفض تأجيل المواجهة، خاصة في ظل تأكيد الرجاء أنه لن يلعب اللقاء المذكور الثلاثاء القادم.

وقرر الفريق البيضاوي المكوث في الجزائر التي يتواجد بها الآن حيث سيواجه مولودية الجزائر غدا السبت، برسم ذهاب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على أن يلعب في العاشر من الشهر الجاري ضد شبيبة القبائل، في إطار رابع جولات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.