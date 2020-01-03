ميدل ايست مونيتور: الإمارات تخفض أعداد رجال الشرطة المغاربة لديها وتعوضهم ببنغلاديشيين

ذكر موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني أن نائب رئيس الوزراء الإماراتي، منصور بن زايد، أعطى أوامر لتخفيض أعداد المغاربة العاملين في قطاع الشرطة بالإمارات.

ونقل الموقع، عن مصدر لم يسمه، وصفه بأنه مقرب من سلطات إنفاذ القانون في أبوظبي، قوله إن القرار يستهدف خفض عناصر الشرطة من المغاربة من 916 عنصرا إلى 600 عنصر، لتحل محلهم عناصر من بنغلاديش.

وأضاف الموقع أن القرار يأتي في وقت تشهد العلاقات بين الرباط وأبوظبي تدهورا بسبب الخلاف بين البلدين فيما يتعلق في الصراع في ليبيا، بسبب دعم المغرب لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا في طرابلس، بينما تدعم الإمارات اللواء المتقاعد خليفة حفتر الساعي للسيطرة على البلاد، يقول المصدر ذاته.

وكانت المملكة قد عبرت مرارا عن تمسكها بإتفاق الصخيرات الموقع بين الفرقاء الليبيين أواخر 2015، والذي رعاه المغرب تحت مظلة الأمم المتحدة ما أعطى أملا في إنهاء الصراع في ليبيا، لكن الأمر لم يتم بسبب تدخلات خارجية أججت الأوضاع إلى حد قيام حفتر بمحاولات مستمرة لإجتياح طرابلس عسكريا.