وزارة الداخلية توقف رئيس جماعة بني ملال

أفادت مصادر خاصة ل”اليوم24″، بأن جماعة بني ملال تعرف حالة استنفار، اليوم الجمعة، بعد قرار وزارة الداخلية توقيف رئيس جماعة بني ملال وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية ،”أحمد شد”.
وأضاف المصدر ذاته، أن رئيس الجماعة توصل بقرار التوقيف اليوم الجمعة، والذي أشرت عليه وزارة الداخلية، قبل أيام والذي يشمل عددا من الرؤوساء.
وأكد نفس المصدر، أن قرار وزارة الداخلية، القاضي بتوقيف أحمد شد عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، جاء بناء على التقارير والملاحظات التي قامت بها مفتشية وزارة الداخلية، مع إحالة قرار العزل على المحكمة الإدارية.
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