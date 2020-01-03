العيسوية: الإفراج عن 6 شبان اعتقلهم الاحتلال ليلة أمس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت محكمة الاحتلال في القدس اليوم، الجمعة، قرارًا بالإفراج عن ستّة شبّان من العيسويّة، تمّ اعتقالهم ليلة أمس، بحجّة كسر قرار الحبس المنزليّ" المفروض عليهم.

وكانت قوّات الاحتلال قد اقتحمت العيسويّة وعدّة منازل فيها ليلة أمس، واعتقلت كلًّا من أنور عبيد، وفايز محيسن، ونديم الصفدي، آدم محمود، ونضال فروخ، وصالح أبو عصب، بحجة كسر قرار الحبس المنزلي الليلي.

وكان الشبان قد اعلنوا قبل هذا رفضهم لقرارات الحبس المنزلي الليلي عليهم، التي فرضت عليهم بموجب أنظمة الطوارئ البريطانية 1945، بتهمة مشاركتهم في "المواجهات الليلية في البلدة".

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واعتبر الشّبان أن من حقهم التنقل بحرية دون قيود بحرية دون قرارات وقوانين ظالمة، ثمّ قاموا بالاعتصام وسط البلدة في ساعة متأخرة من مساء أمس، رفضا للقرار.

وكانت سلطات الاحتلال فرضت الحبس المنزلي على كل من: نديم الصفدي، وصالح أبو عصب، ونضال فروخ، وأنور سامي عبيد، ومحمد عليان عليان، وفايز محمد محيسن، ومحمد موسى مصطفى، وآدم كايد محمود، ومحمود رمضان عبيد، لفترات تتفاوت بين (3 - 4 شهور).

ويوم الإثنين الماضي، أبلغت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ستة شبان فلسطينيين من بلدة العيسوية، بأنها تعتزم إصدار أوامر اعتقال منزلي ليلي إداري، لعدة أشهر، بموجب أنظمة طوارئ وضعها الانتداب البريطاني