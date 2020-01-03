التجمّع: ندين الانتهاكات الأميركية لسيادة وإرادة شعوب المنطقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدر التجمُّع الوطني الديمقراطي، بيانًا أدان فيه الغارات العدوانية، التي نفذتها الولايات المتحدة في العراق، والتي راح ضحيتها العشرات ومن بينهم الجنرال الإيراني قاسم سليماني، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكريّ وحتى إلى حرب شاملة تدفع ثمنها شعوب المنطقة.

واعتبر الاعتداءات الأميركية انتهاكًا خطيرًا للسيادة العراقية ومحاولة لفرض مشروع الهيمنة الأميركية الإسرائيلية من خلال الاغتيال والقتل والتدمير.

وأشار البيان إلى أن اغتيال سليماني هو استفزاز مقصود يرمي إلى خلق حالة من التصعيد العسكري وجرّ إيران إلى مواجهات وصولًا إلى القضاء نهائيًا على الاتفاق النووي، كما تريد إسرائيل بالضبط، وليس صدفة أن إسرائيل باركت عملية الاغتيال، فهي تخدم مخططاتها ومشاريعها.

وطالب التجمُّع الدول العربية بالوقوف إلى جانب العراق ضد التدخل الأجنبي بكافة أشكاله وضد الاعتداءات الأميركية والإسرائيلية على أراضيه، ودعا إلى الشروع بحوار عربي إيرانيّ للوصول إلى تفاهمات واتفاقيات لتجاوز الخلافات ووقف كافة أشكال الصدام المباشر وغير المباشر، التي تستفيد منها إسرائيل وأميركا.

وعبّر التجمع عن دعمه لمطالب الشعب العراقي العادلة والمشروعة، التي عبّر عنها بانتفاضة جبّارة أكدت على مطالب العدالة والوحدة والاستقلال والديمقراطية، مشدّدًا على أن الشعب العراقي سيحمي وطنه حرًّا مستقلًا في وجه العدوان والتدخّل الأجنبي.