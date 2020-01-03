ليبيا مقبرة العثمانيين.. "السوشيال ميديا" تنتفض ضد الديكتاتور التركي.. وتصف قطر بالإمعة

الجمعة 3 يناير 2020

بعد إعلان برلمان الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، بالموافقة على مذكرة التفويض بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، انتفض عشرات الآلاف من نشطاء مواقع التدوينات القصيرة "تويتر" بتغريدات، تحت هاشتاج "ليبيا مقبرة العثمانيين"، والذي تصدر الترند.



وهدد النشطاء من خلال التغريدات، جيش الديكتاتور أردوغان، بأنهم سيكونوا في انتظارهم لمواجهة الغزو التركي المقنع للأراضى الليبية تحت مزاعم حماية الأمن القومي التركي.

وقال مستخدمو "تويتر" في تدويناتهم، إن أردوغان الداعم للإرهاب، يلعب نفس الدور التي تلعبه إيران في المنطقة، ويهدف إلى إضعاف وتدمير الدول العربية والإسلامية، فضلًا عن محاولتهم بتفريقها من خلال الثورات والصراعات والاضطرابات.

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وأكد المستخدمون، أن قطر حزينة لأن العالم يطلق على أردوغان الديكتاتور، مشيرين إلى أن قطر إمعة لا يرون جرائمه وطغيانه ويؤيدون بحر الدماء الذي سيحدث في ليبيا.

وعبر هاشتاج "ليبيا مقبرة العثمانيين"، شارك تشارلز إيثان، وقال فى تغريده: "حفظ الشعب الليبي من أيدي أردوغان.. لأنه دمر الكثير من البلدان كما أنه يريد تدمير ليبيا".

وقالت جيسي شارلي: "العدو الحقيقى للدول العربية هو أردوغان!.. يجب علينا جميعا أن نكون معا ضده!"، وأضافت مايا "يستخدم أردوغان داعش لتحقيق أهدافه فى السر ويزودهم بالدعم الكامل".

كما أوضح عدد من المغردين: أن "محاولات إرهابية لأردوغان للتدخل فى الشؤون الليبية وإرسال جنود أتراك إلى ليبيا فى محاولة لتدمير الدولة الليبية"، فضلًا عن أن "برلمان الشر والدم.. برلمان الإرهاب.. البرلمان التركى يوافق على دخول الجيش التركى إلى ليبيا"، و"بدأت طبول الحرب، ويجب أن يعلم أردوغان أن رد الفعل من الدول العربية سيكون قويًا، وسيواجهون هذا الإرهابى بما يفعله من الإرهاب فى ليبيا".