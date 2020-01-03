شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي ليبي: أردوغان أرعن.. وسنقف خلف جيشنا كما فعلت مصر في 30 يونيو والان مع التفاصيل

سياسي ليبي: أردوغان أرعن.. وسنقف خلف جيشنا كما فعلت مصر في 30 يونيو الجمعة 3 يناير 2020 قال مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رمزي رميح، إن بيان جامعة الدول العربية بشأن الأزمة الليبية هزيل وضعيف، متابعًا: "كنا نتوقع جميعًا أن تصحح الخطأ القاتل الذي وقعت به في عام 2011".

وأشاد "رميح"، خلال مداخلة عبر إحدى الفضائيات المصرية، بالمندوب المصري بجامعة الدول العربية الذي أدان بتركيا بشكل مباشر أمام الجامعة. وتابع مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي: "نحن في مفترق طريق خطير جدًا، ولن نرجو من جامعة الدول العربية أي أمل، ولكن أملنا في قواتنا المسلحة والتفاف الشعب المصري حول الجيش مثلما فعلت مصر في 30 يونيو لاستعادة الوطن"، معلقًا: "أردوغان مجنون ومتهور وأرعن ولا يهمه شيء؛ لأنه ملئ جعبته من أموال تركيا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي ليبي: أردوغان أرعن.. وسنقف خلف جيشنا كما فعلت مصر في 30 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.