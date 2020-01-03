"الحويج": ليبيا ليست نزهة للأتراك.. ويؤكد: سيعود جنودها في توابيت

الجمعة 3 يناير 2020

قال عبدالهادي الحويج وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، اليوم الجمعة، إن الحكومة الليبية ستعتبر نفسها حكومة أزمة حالياً، مؤكدا بأنها الآن في حالة انعقاد مستمر لردع العدوان التركي علي ليبيا.



وأضاف "الحويج"، "نحن أمام حرب نقوم بها نيابة عن العرب وأفريقيا وأوروبا، بتحرير العاصمة سنوقف الهجرة غير الشرعية وستتمتع دول المغرب العربي بعقود الإعمار ومشاركتنا إعادة البناء والمليشيات، التي تسيطر على العاصمة انهكت البلاد ودول الجوار".

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وذكر وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، في موتمر صحفي، أن الحكومة ستسخر كل إمكانياتها لدعم القوات المسلحة لردع عدوان تركيا، بعد تصويت البرلمان التركي لصالح إرسال قوات إلى ليبيا الذي استنكرته وزارة الخارجية في هذا المؤتمر.

وقال "نحن نثمن دور الأحزاب المعارضة في البرلمان التركي، لكن ليبيا ليست نزهه للجنود الأتراك وسيعودون في توابيت".

وطالب "الحويج"، الليبيين بالالتفاف وراء الحكومة المؤقتة لردع ما وصفه بالاستعمار، قائلاً: إن ليبيا لن تكون واحة لتركيا أو قطر.