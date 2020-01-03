مجلس الأمن يناقش تطورات اغتيال سليماني في العراق

أعلن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة مغلقة، لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد بضربة أمريكية. وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية ببغداد.



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