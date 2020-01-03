بالفيديو: شكوك تحوم حول طباعة مناهج دراسية فائضة عن الحاجة

الإجراءات النيابية التي اتخذتها بعض اللجان تسلط الضوء على عمليات فساد تعيشها وزارة التربية تتعلق هذه المرة بطباعة المناهج الدراسية للمراحل كافة.
ملف طباعة المناهج في وزارة التربية لا يخلو من الفساد والتدخلات من بعض المتنفذين، إذ أن اصرار الوزارة على طباعة مناهج فائضة عن الحاجة وتبريرها كخزين للعام المقبل، كلف الدولة ستين مليار دينار. وهو ما اثار الشكوك بوجود شبهات فساد بشان ذلك.
ويقول مراقبون أن الكتب الجديدة التي تمت طباعتها للعام الحالي والتي تم تسليمها للطلبة يمكن استعمالها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وان الكلام حول طباعة كتب جديدة كل عام يعني ذلك هدرا بالمال العام، وهو ما دفع لجنتي التربية والنزاهة البرلمانيتين الى فتح تحقيق في شبهات الفساد بملف طباعة المناهج الدراسية، والتنسيق مع الجهات الرقابية في هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية للوصول الى الحقائق كاملة ومحاسبة المقصرين.
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