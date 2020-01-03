غوتيريش: العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج

اكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، ان العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج.
ونقلت "TRT " عن متحدث باسم الأمم المتحدة قوله، إن "غوتيريش دعا الزعماء الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس".
وأعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عن قلقهما إزاء التصعيد الإقليمي المحتمل إثر اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.
وأعلن الحشد الشعبي في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، عن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني بغارة امريكية ببغداد.
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