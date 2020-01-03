بالصور.. رفع خيم عزاء الحشد من شارع ابو نؤاس واعادة فتح الطريق

افاد مصدر امني، الجمعة، بانه تم رفع خيم عزاء الحشد الشعبي من شارع ابو نؤاس وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تقرر رفع خيم عزاء الحشد الشعبي من شارع ابو نؤاس وسط بغداد، والتي نصبت على خلفية الغارة الاميركية التي استهدفت احد مواقع الحشد في قضاء القائم قبل ايام". واضاف انه "تم فتح شارع ابو نؤاس امام حركة سير المركبات". Advertisements

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