أدان مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، الجريمة النكراء التي ارتكبتها اميركا باغتيال القائد قاسم سليماني، مؤكدا أن ايران كلها الفريق قاسم سليماني. وكتب عراقجي، في تغريدة وردت على حسابه الشخصي في موقع تويتر اليوم الجمعة، ان "الولايات المتحدة تتحمّل المسؤولية کاملة على صعيد نتائج هذه الجريمة". Advertisements واضاف ان "ايران كلها الفريق قاسم سليماني". واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر اليوم الجمعة، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عراقجي: ايران كلها سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.