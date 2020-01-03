نجل سليماني يبكيه 'صور'

نشرت وكالة "تسنيم" الايرانية، مجموعة من الصور لنجل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، الذي اغتيل فجر اليوم في العراق. وظهر الشاب في الصور وهو يبكي والده وإلى جانبه نجل القائد الإيراني الراحل أحمد كاظمي. Advertisements



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