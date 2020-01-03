مصرع 8 مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة سواحل تركيا‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - لقي 8 مهاجرين بينهم 3 نساء مصرعهم، الجمعة، بعد غرق قارب مطاطي كانوا على متنه، قبالة قضاء "فتحية" التابع لولاية موغلا جنوب غربي تركيا.

ووفق صحيفة "مللييت" التركية، قالت وزارة الداخلية، في بيان صحفي: "إن فرق الإنقاذ تلقت إشارة استغاثة من قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين، في بحر إيجة قبالة شواطئ قضاء فتحية".

وأضافت "القارب كان يحمل على متنه 15 شخصا، تم العثور على جثامين 8 منهم، بينهم 3 إناث، وجارٍ البحث عن 7 آخرين في عداد المفقودين"، دون الإشارة إلى جنسياتهم.

وأصبحت تركيا عام 2015 واحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر سلكوا طريق البحر إلى دول الاتحاد الأوروبي، فر أغلبهم من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.