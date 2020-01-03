ترامب: سليماني كان مسؤولا عن قتل إيرانيين وأمريكيين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني تسبب في قتل وإصابة آلاف الأمريكيين، وكان يخطط لقتل المزيد لولا قتله.

وأوضح ترامب، خلال تغريدات عدة عبر تويتر، أن سليماني تسبب أيضا في قتل عدد كبير من المحتجين في إيران، وتابع قائلا: "إن الشعب الإيراني لا يشعر بالحزن على مقتل قاسم سليماني كما يريد أن يصور النظام في طهران للعالم".

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وأكد ترامب، أن الشعب العراقي لا يريد السيطرة والهيمنة الإيرانية، موضحا أنه على مدار الـ 15 عاما الماضية اكتسبت إيران مزيدا من السيطرة على العراق في ظل استياء شعبها وهذا الأمر سينتهي نهاية سيئة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن التخلص من قاسم سليماني كان لا بد أن يتم منذ سنوات.



وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.