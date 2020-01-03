مقتل شخص في عملية طعن قرب العاصمة باريس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وسائل إعلام فرنسية، الجمعة، مقتل شخص جراء عملية طعن قرب العاصمة باريس.
وقالت الشرطة الفرنسية، إنه تمت السيطرة على رجل كان يحمل سلاحا أبيض، وقام بطعن بعض المارة بالقرب من باريس.
ونقل التلفزيون الفرنسي عن بيان الشرطة قولها، إنها أطلقت النار على شخص في ضاحية فيلجويف في العاصمة باريس، بعدما حاول طعن أشخاص عدة في حديقة عامة.
وأوضحت الشرطة أن المهاجم توفي بعد وقت قصير من إطلاق النار عليه، وأحد الضحايا أصيب بجروح خطيرة.
وبعثت الشرطة الفرنسية فريق الكشف عن المتفجرات، خوفا من المهاجم كان يحمل متفجرات بحوزته أو أخفاها في مكان قريب.
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