سويسرا تسلم إيران رسالة أمريكية بشأن مقتل سليماني

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رويترزالجمعة 2020/1/3 05:32 م بتوقيت أبوظبي
قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني
كشفت وزارة الخارجية السويسرية، الجمعة، عن أن أحد دبلوماسييها سلم رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران بشأن مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية.
وقالت الوزارة، في رد بالبريد الإلكتروني على استفسار من رويترز دون الخوض في تفاصيل: "تم إبلاغ القائم بالأعمال بموقف إيران، وفي المقابل سلم رسالة من الولايات المتحدة".
وتمثل سويسرا المصالح الأمريكية في إيران، ما يتيح وجود قناة تواصل دبلوماسية بين البلدين.
يأتي هذا في أعقاب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.
والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.
وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.
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