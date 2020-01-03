الجعفري يدشن امتحانات الفصل الأول بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

دشن وكيل أول محافظة المهرة، مختار محمد بن عويض الجعفري، الخميس، امتحانات الفصل الأول في فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمحافظة.

Advertisements

وطاف الوكيل في بقاعات الامتحانات، مستمعا من إدارة فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى شرح حول برنامج سير الامتحانات. وناقش الوكيل الجعفري، أوضاع الجامعة وأبرز المعوقات الذي تقف أمام الطلاب الدارسين وهمومهم. ودعا الطلاب والطالبات إلى الجد والاجتهاد لتحقيق نتائج مشرفة، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح في اختباراتهم.

وأكد أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت والأمين العام للمجلس المحلي والخوة الوكلاء تولي اهتماما كبيرا بقطاع التعليم.

من جانبه شكر مدير عام الجامعة بالمهرة، عمار الجبل، سعادة الوكيل على حضوره و زيارته للجامعة وقدم شرح مفصل عن طبيعة العمل والقبول والتسجيل والتخصصات ونشاط مركز الجامعه للاستشارات والتنميه وماتقوم من دورات في مجال الحاسوب (الرخصة الدولية ) واللغة الانجليزية وبرامج التنمية البشرية الأخرى.