العبودي يناقش مع مدير كهرباء سيحوت المقترحة لمواجهة الصيف القادم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي الخميس ، مع مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت الاستاذ سالم العدلي أوضاع محطة الكهرباء بالمديرية وأبرز الصعوبات والعوائق والحلول المقترحة لمواجهة الصيف القادم.



وتطرق اللقاء، الى مناقشة احتياجات محطة كهرياء مديرية سيحوت والمسيلة وإمكانية زيادة الطاقة التوليدية وودفع مستحقات المقاولين للبدء بتحسين شبكات الضغط العالي والمنخفض وذلك لضمان استمرار التيار الكهربائي في مديريتي سيحوت والمسيلة.

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واستمع الوكيل العبودي، من مدير فرع مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت، سالم العدلي، الى شرحاً مفصلاً عن الأوضاع العامة للمحطة، وأبرز الإشكاليات والصعوبات التي تواجه المؤسسة والمعالجات العاجلة لتغطية العجز في التوليد الكهربائي للصيف القادم.

أكد الوكيل العبودي ،حرص قيادة السلطة المحلية على أستمرار التيار الكهربائي بالمحافظة وتوفير الأحتياجات الضرورية لمحطات مؤسسة الكهرباء ومعالجة المعوقات التي تواجهها لعزيز دورها ونشاطها في تلبية متطلبات لمواطنين.

وشدد العبودي على ضرورة الأستعداد والتجهيز والإسراع برفع احتياجات قطاع الكهرباء وخاصة ما يتعلق بصيانة المولدات وتوريد مواد الشبكة للحفاظ على استقرار محطة الكهرباء قبل الصيف.