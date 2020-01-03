شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر براين هوك: نأخذ كافة التهديدات الإيرانية على محمل الجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران "براين هوك" إن قاسم سليماني كان يخطط لعملية هجومية وشيكة. وأضاف، في حديث إلى قناة العربية: ترمب أخرج سليماني من المعركة وهذا إنجاز كبير. Advertisements وتابع المسئول الأمريكي: سليماني كان على لائحة الأمم المتحدة للممنوعين من السفر. ولفت هوك إلى أن النظام الإيراني يواجه حالة من الاضطراب السياسي. وأشار هوك إلى أن الولايات المتحدة تأخذ كافة التهديدات الإيرانية على محمل الجد. وقال: سبق وحذرنا النظام الإيراني بوقف الاستفزازات.

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