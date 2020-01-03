شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صحافي أحوازي: لا بديل لقاسم سليماني في إيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال صحافي أحوازي إنه لا بديل لقاسم سليماني في إيران، فهذا الرجل كان يمثل صورة النظام وهيبة النظام الإيراني داخلياً واقليمياً. وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر: مقتل سليماني يمثل هزيمة كبرى لمشروع النظام الإيراني بالمنطقة العربية. وتابع: اهتزت صورة النظام بشكل كبير جداً في الداخل.. خامنئي في ورطة كبرى. وختم تغريدته بالقول: نحن هنا نتكلم عن الرجل الثاني في النظام السياسي في إيران بعد خامنئي، ما حدث ليس اغتيالا لجنرال إيراني فحسب بل ضربة قاسية لأهم ركن عسكري وسياسي في النظام الإيراني داخليًا وإقليميًا.

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