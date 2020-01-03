رئيس الأمريكي: سليماني كان يجب أن يتم قتله قبل أعوام كثيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

قال الرئيس الأمريكي دونلد ترمب، إن قاسم سليماني كان يجب أن يتم قتله قبل أعوام كثيرة.

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ولفت الرئيس الأمريكي، في تصريحات صحفية إلى أن سليماني كان يخطط لقتل مزيد من الأميركيين.

وأكد ترمب أن سليماني كان مسؤولا عن مقتل عدد كبير من المتظاهرين في إيران.

وقتل إلى جانب سليماني في القصف الأمريكي عدد من قيادات مليشيا الحشد الشعبي وقيادات سورية ولبنانية