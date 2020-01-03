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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل 3 في هجوم شباب مشتبه به على حافلة كينيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
شنت قوات الأمن الكينية يوم الخميس عملية مطاردة في مقاطعة لامو الساحلية بعد أن هاجم مسلحون مشتبه بهم حافلة.
وأكد إيرونجو ماتاريا مفوض مقاطعة لامو أن القتلى الثلاثة قد نقلوا إلى مرافق صحية قريبة.
وقال "كان هناك هذا الهجوم على الطريق ، لقد هاجموا حافلة على طول طريق ماليندي لامو ، وأطلقوا النار على الحافلة وفقدنا ثلاثة أرواح".
"هذا الشخص الذي لا يمكنك التحقق منه حتى يعلن مسؤوليته ، ولكن بقدر ما نعلم ، يمكن أن يكونوا قطاع طرق أو أي شخص آخر.
يمكن أن تكون تلك الجماعات الإرهابية ، لكن لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين من هم ".
وقال إن الحافلة التي تعرضت للهجوم كانت مصحوبة بحافلتين ركاب أخريين ، وكان بها حراسة للشرطة ، وبالتالي الاستجابة السريعة من قبل أفراد الأمن.
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