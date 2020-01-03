مقتل 3 في هجوم شباب مشتبه به على حافلة كينيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

شنت قوات الأمن الكينية يوم الخميس عملية مطاردة في مقاطعة لامو الساحلية بعد أن هاجم مسلحون مشتبه بهم حافلة.



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وأكد إيرونجو ماتاريا مفوض مقاطعة لامو أن القتلى الثلاثة قد نقلوا إلى مرافق صحية قريبة.

وقال "كان هناك هذا الهجوم على الطريق ، لقد هاجموا حافلة على طول طريق ماليندي لامو ، وأطلقوا النار على الحافلة وفقدنا ثلاثة أرواح".

"هذا الشخص الذي لا يمكنك التحقق منه حتى يعلن مسؤوليته ، ولكن بقدر ما نعلم ، يمكن أن يكونوا قطاع طرق أو أي شخص آخر.

يمكن أن تكون تلك الجماعات الإرهابية ، لكن لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين من هم ".

وقال إن الحافلة التي تعرضت للهجوم كانت مصحوبة بحافلتين ركاب أخريين ، وكان بها حراسة للشرطة ، وبالتالي الاستجابة السريعة من قبل أفراد الأمن.