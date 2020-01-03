أردوغان يرسم مستقبل بلاده في "الماء"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

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رسم الرئيس التركي رجب أردوغان مستقبل بلاده على أسوأ الأمور، وجاء فشل أردوغان ممهورا بشهادات موثقة من المؤسسات الاقتصادية الدولية..فنتائج سياساته التدخلية فى دول المنطقة وتوجيه ميزانية ضخمة للحروب التى لا طائل منها ودعمه للميلشيات الإرهابية فى سوريا والعراق وليبيا ومعاداته للدول الجارة كل هذا بدأ يحصده الأتراك.

الأوضاع الداخلية والعلاقات الخارجية المتوترة بين أنقرة وجيرانها وما يحدث الآن من أزمة بين تركيا أردوغان والاتحاد الأوروبى، بسبب عزم تركيا التنقيب عن الغاز فى المياه القبرصية انعكس على الأوضاع الاقتصادية لتركيا.

ووفق وكالة موديز الدولية للتصنيفات الائتمانية فإن استمرار التراجعات بكافة المجالات الاقتصادية يهدد بتراجع غير مسبوق لتصنيف تركيا، واستكمالا لهذا التقرير حذر أيضا بنك الاستثمار جولدمان ساكس من أن مزيدا من التراجع سوف يؤدى إلى انخفاض القاعدة الرأسمالية للبنوك التركية. وجاءت التصنيفات الائتمانية للاقتصاد التركى بنظرة مستقبلية سلبية ودرجة مخاطر عالية.