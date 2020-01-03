الليرة التركية تواصل انهياراتها عقب فوز أردوغان بولاية رئاسية ثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

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كشف تقارير اقتصادية تركية بدء انخفاض قيمة الليرة التركية عقب فوز «أردوغان» بولاية رئاسية ثانية فى الانتخابات المبكرة، حيث انخفضت نحو 3% أمام الدولار عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة، وفى سبتمبر الماضى شهدت الليرة التركية تدهورا كبيرا أيضا.

وذلك بعد قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على أنقرة، بالإضافى إلى اتساع عجز الميزان التجارى، وارتفاع تكلفة واردات الطاقة بعد قرار الولايات المتحدة بإلغاء الإعفاءات الممنوحة لتركيا بمواصلة شراء النفط الإيرانى.

إضافة إلى تدهور قيمة العملة المحلية، وصعود معدلات التضخم، كما تضررت البنوك التركية بشدة من ارتفاع حجم الديون المتعثرة والمشكوك فى تحصيلها، وطلبت العديد من الشركات المدنية إعادة جدولة ديونها، وتلقت البنوك حتى أول مايو الماضى ديون قيمتها 28 مليار دولار فى أعقاب تراجع سعر صرف الليرة.