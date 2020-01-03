بومبيو: قتل سليماني إجراء دفاعي وستبقى أمريكا ملتزمة بعدم التصعيد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 ـ متابعات قال وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، إن قتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني لم يأت من فراغ. وأضاف الوزير الأمريكي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كانون الثاني 03، 2020، أن قتل سليماني هو إجراء دفاعي، والولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بعدم التصعيد. وأسفرت الغارات الأمريكية عن مقتل: 1.ابو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد Advertisements 2. قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الايراني 3. سامر عبد الله، حزب الله 4. زوج بنت قاسم سليماني 5. محمد الجابري، مدير تشريفات الحشد بالمطار 6. حسن عبد الهادي، الحشد الشعبي 7. محمد الشيباني، الحشد الشعبي 8. حيدر علي، الحشد

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