شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: إيران أمام خيارين أحلاهما مر بعد مقتل سليماني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 ـ عدن
قال الكاتب والمحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، إن إيران أصبحت أمام مأزق قوي.
وأضاف، عبر حسابه على موقع تويتر أن إيران الآن أمام خيارين إما الرد الذي سيكلف الإيرانيين الكثير، وإما الصمت الذي يعني ان طهران تحاول ابتلاع الهزيمة.
ولفت الزعتر إلى أن هذا سيعكس ضعفاً إيرانياً سينعكس على أذرعتها في المنطقة.
وأسفرت الغارات الأمريكية عن مقتل:
1.ابو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد
2. قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الايراني
3. سامر عبد الله، حزب الله
4. زوج بنت قاسم سليماني
5. محمد الجابري، مدير تشريفات الحشد بالمطار
6. حسن عبد الهادي، الحشد الشعبي
7. محمد الشيباني، الحشد الشعبي
8. حيدر علي، الحشد
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