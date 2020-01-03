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صورة  لخليفة قاسم سليماني في قيادة فيلق القدس

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

 

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نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صورة صورة للجنرال اسماعيل قاني القائد الجديد لفيلق القدس خلفا للجنرال قاسم‌ سلیمانی الذي اغتالته امريكا في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الجمعة، كانون الثاني 03، 2020.

يشار إلى أن عددا من قادة مليشيا الحشد الشعبي، إضافة إلى قياديات شيعية عراقية قتلوا في الغارات الأمريكية التي تعد الأكثر جرأة ضمن التصعيد المتبادل بين أمريكا وإيران.

 

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