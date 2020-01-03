شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجابري: مقتل سليماني سينقل المواجهة بين أمريكا وإيران إلى مستوى آخر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 ـ خاص
قال الكاتب، عبد الحكيم الجابري، إن واشنطن نفذت واشنطن تهديداتها ضد إيران وأذرعها.
وأضاف: قلنا قبل أيام إن الصواريخ الأمريكية التي دكت معسكرين لمليشيات الحشد في العراق، وأسفرت عن مقتل 25 شخصا بينهم قيادات في هذه المليشيات الموالية لايران، ماهي الا رسائل لطهران، مفادها أن يد واشنطن هي الطولى، وأنها ستطال ادوات إيران وستتعداها إلى النيل من القوات الإيرانية نفسها في أي مكان، وهاهي تترجم واشنطن تلك الرسائل فجر اليوم، وباتت الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران أقرب من أي وقت مضى إلى أن تكون حربا مفتوحة.
وتابع: كل ما نتمناه أن تتخذ طهران قرارا متهورا بالرد على الضربة الموجعة التي تلقتها اليوم في مطار بغداد، لتكون ردة الفعل المضادة اكثر قسوة، وتؤدي إلى خنق روح الحقد المسيطرة على النظام الفارسي، وقتل غروره وكف تطاولاته وعنجهيته في المنطقة.
وأضاف الجابري: ما أتوقعه اليوم وبشكل كبير، هو أن توجه إيران ادواتها في كل من سوريا واليمن ولبنان والبحرين، القيام بأعمال عنف وإرهاب لاستهداف الدول العربية، خلال الأيام القريبة القادمة.
ومضى قائلا: فساحة المواجهات واسعة، والغلبة ستكون لمن يمتلك نفسا أطول، ولا أظن إيران قادرة على الصمود طويلا، فالنظام منهك اقتصاديا وفاقد للشعبية، وقد تكون نهايته المخزيه..
وختم مقاله بالقول: باختصار شديد، مقتل قاسم سليماني وكبار القيادات العراقية الموالية لطهران، ستجعل من المواجهة بين أمريكا وإيران تأخذ منحى جديد.
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