عاجل.. 750 جندياً أمريكيًا يصلون سفارة واشنطن في بغداد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

Advertisements

وصل نحو 750 جنديا أمريكيا إلى سفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.

وجاء تحرك الجنود إلى السفارة بعد العملية التي أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقيادات في الحشد الشعبي وحزب الله.

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قال إن قتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني لم يأت من فراغ.

وأضاف الوزير الأمريكي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كانون الثاني 03، 2020، أن قتل سليماني هو إجراء دفاعي، والولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بعدم التصعيد.