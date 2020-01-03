- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. 750 جندياً أمريكيًا يصلون سفارة واشنطن في بغداد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020
الخليج 365 ـ متابعات
وصل نحو 750 جنديا أمريكيا إلى سفارة الولايات المتحدة في العاصمة العراقية بغداد.
وجاء تحرك الجنود إلى السفارة بعد العملية التي أودت بحياة الجنرال الإيراني قاسم سليماني وقيادات في الحشد الشعبي وحزب الله.
وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قال إن قتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني لم يأت من فراغ.
وأضاف الوزير الأمريكي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كانون الثاني 03، 2020، أن قتل سليماني هو إجراء دفاعي، والولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بعدم التصعيد.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. 750 جندياً أمريكيًا يصلون سفارة واشنطن في بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.