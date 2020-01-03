لماذا يعد اغتيال قاسم سليماني أخطر بكثير من قتل بن لادن والبغدادي؟

- شريف الجنيدي

في واحدة من أكبر التطورات التي تشهدها المنطقة منذ عقود، أغتيل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، بعد استهداف سيارة كانت تقله بواسطة طائرة أمريكية مسيّرة بالقب من مطار بغداد الدولي بالعراق.

ووصفت صحيفة "تيلجراف" عملية اغتيال سليماني بأنها "برميل بارود"، موضحة أن مقتل أبرز قادة الحرس الثوري الإيراني يتجاوز بداعياته مخاطر مقتل زعيم تنظيم القاعدة أسامه بن لادن، وزعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أيران والولايات المتحدة كانا في مواجهات مستمرة منذ أشهر، مؤكدة أن مقتل سليماني يعد خطوة كبيرة في تصعيد للأزمة.

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ولفتت إلى أن إسرائيل نالت فرصاً عديدة للنيل من قاسم سليماني، إلا أنها كانت تتراجع خوفاً من تداعيات تلك الخطوة خصوصاً وأن قائد فيلق القدس يعد من أبرز أقوى أذرعة إيران في العالم، فهو يعد الرجل الثاني في طهران بعد المرشد الأعلي آية الله علي خامنئي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقتل سليماني يعد مؤشر في غاية الخطورة لأجندة إيران الإقليمية، محذرة من أن تداعيات تلك العملية أخطر بمراحل من اغتياله.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللافت في الأمر هو أن عملية اغتيال سليماني جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدة أنه هو تناقض واضح في مواقفه لتأكيده على ضرورة تجنب تورط الولايات المتحدة في حروب مكلفة.

وأكدت أن مع اغتيال سليماني أصبحت الحرب قادمة في أي وقت، ولكن يتبقى السؤال متى وأين وكيف؟.