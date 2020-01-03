ماذا قال أبوتريكة عن مقتل قاسم سليماني؟

علّق نجم منتخب مصر والأهلي السابق محمد أبوتريكة، على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي أغتيل فجر اليوم الجمعة، بجانب عدد من مرافقيه.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت، في وقت سابق، عن مقتل سليماني في ضربة جوية بواسطة طائرة مسيّرة قرب مطار بغداد الدولي في العراق.
وقال أبوتريكة، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل ااجتماعي "فيس بوك": "قُتل السفاح على أيادي الشيطان فى أراضي عربيه إسلاميه".
وأضاف أبوتريكة: ""يارب احفظ العراق من أثار هذه العملية واضرب الظالمين بالظالمين واخرجنا منهم سالمين واحفظ بلادنا اجمعين".
واختتم أبوتريكة منشوره قائلاً: "امريكا تُغير أدواتها فقط وتلعب لعبة قذرة كالمعتاد فى بلادنا سوف يكون ضحيتها الشعوب".
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