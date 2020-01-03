مصر تعلّق على مقتل قاسم سليماني وتدعو إلى احتواء الموقف في العراق

أصدرت وزارة الخارجية بياناً، اليوم الجمعة، بعد الإعلان عن مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
وتحدثت الخارجية في بيانها عن التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، بعد مقتل سليماني بالعاصمة بغداد.
وقالت الخارجية: "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من الأهمية تجنبه".
ودعت الخارجية لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد.
ووزارة الخارجية أنها ترى أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شئون الدول والشعوب العربية، والتي لن تؤدي سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد أعلنت عن مقتل قاسم سليماني في غارة جوية بطائرة مسيّرة قرب مطار بغداد الدولي.
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