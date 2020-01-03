لفت رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، إلى أنّ "في ظلّ التصعيد الخطير الّذي تشهده المنطقة، نؤكّد أهميّة الحفاظ على أمن لبنان وسيادته وحياده من تصفية الحسابات الّتي لا علاقة للبنان بها".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا قد دفعنا ما يكفي من دمار وموت ثمن حروب وصراعات محاور وأيديولوجيات. لدينا ما يكفي من التحديات والإستحقاقات الداخليّة"، مؤكّدًا أنّ "وحده الحياد يحمي لبنان".
كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل: دفعنا ما يكفي من دمار وموت ثمن حروب وصراعات ووحده الحياد يحمي لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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