جريصاتي عرض مع كوبيتش تداعيات جريمة اغتيال اللواء سليماني

عرض وزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ مع السفير ​اليابان​ي في ​لبنان​ السيد ماتاهيروياماغوشي الذي استقبله قبل ظهر اليوم في ​قصر بعبدا​، للعلاقات اللبنانية- اليابانية والتطورات التي رافقت مغادرة رجل الاعمال اللبناني ​كارلوس غصن​ للعاصمة اليابانية ووصوله الى ​بيروت​ عبر تركيا. كما تطرق البحث الى مفاعيل ​النشرة​ الحمراء التي صدرت عن منظمة "​الانتربول​" وتبلغها لبنان امس في موضوع السيد غصن.

واوضح جريصاتي انه اكد للسفير الياباني حرص لبنان على العلاقات اللبنانية- اليابانية وضرورة تطويرها في المجالات كافة، لافتاً الى ان لا علاقة للبنان بعملية خروج غصن من اليابان. وشرح الوزير جريصاتي مسألة الاسترداد في ضوء القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء، مشيراً الى انه ليس من اتفاقات تعاون قضائي او استرداد بين لبنان واليابان، علماً ان البلدين وقّعا اتفاق ​الامم المتحدة​ ل​مكافحة الفساد​ التي يلتزم لبنان مضمونه، على ما ابدى في مراسلاته كافة الى اليابان بهذا الخصوص من دون ان يتلقى اي جواب. وتم الاتفاق على استمرار التواصل لمتابعة تطورات هذه القضية.

واستقبل جريصاتي في وقت لاحق، الممثل الشخصي للامين العام للامم المتحدة في بيروت السيد يان كوبيتش، وعرض معه التطورات ولا سيما منها اغتيال ​اللواء​ الايراني ​قاسم سليماني​ فجر اليوم في مطار ​بغداد​. وتطرق البحث الى المعطيات المرتقبة المتعلقة بجريمة الاغتيال على الوضع العام في المنطقة. وتمنى كوبيتش من الاطراف المعنية ضبط النفس وعدم التصعيد.

وتلقى اتصالاً هاتفياً من ​السفيرة الاميركية​ في بيروت السيدة اليزابيث ريتشارد تناولت فيه موقف بلادها من جريمة اغتيال اللواء سليماني.