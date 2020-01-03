الشيخ ماهر حمود: الشهداء يصنعون النصر

أعلن الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المقاومة ​الشيخ ماهر حمود​، في موقفه السياسي الاسبوعي، "ان محور المقاومة فجع باستشهاد القائد ​قاسم سليماني​ والقائد ابو مهدي المهندس"، وقال: "نحن اذ نحزن ونتألم لهذه الفاجعة نستبشر بنفس الوقت بالنصر القريب الذي يعبده الشهداء بدمائهم".

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