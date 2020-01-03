الغريب معزيا بسليماني: ذهب جسدك لكن روحك ستبقى في قلوب المؤمنين

أعلن شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ الشيخ ​نصرالدين الغريب​ ببيان تعزية بقائد فيلق ​القدس​ في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​، "أنها فاجعة أصابت الأمّتين العربية والإسلامية باستشهادك أيها القائد الكبير. لقد تخطيت الحواجز والحدود، وعبرتها بعزّة وعنفوان للدفاع عن ​العراق​ و​سوريا​ و​لبنان​ و​فلسطين​ وحتى ​اليمن​ العربية الصامدة".

وأشار الغريب الى أنه "ذهب جسدك لكن روحك ستبقى في قلوب المؤمنين، وسيبقى إسمك هدّارا فوق رؤوس الصهاينة والأميركيين المستكبرين. كنّا نتمنّى أن نصلّي جميعا في القدس العربية وأنت القائد الذي شقّ الطريق إلى المقدسات بشجاعة وإقدام. لكن إيران حبلى بالقادة العظام أمثالك ولم يزدنا استشهادك إلّا إرادة وتصلّبا في تحرير الأرض مهما طال الزمن".

وشدد على "أننا نتوجّه إلى ​الجمهورية​ الإسلامية الايرانية قادة وشعبا وجيشا بأحرّ التعازي بفقدك، وسنبقى جميعا على العهد وعلى طريق المجاهدين. تحيّة لك أيّها القائد السليماني ولجميع شهدائنا من اليمن حتى لبنان، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم".

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