ميشال افرام: لبنان سيبقى تحت تأثير المنخفضات الجوية

يستعد لبنان إلى استقبال المنخفض الجوي بيلا بدءا من مساء اليوم الجمعة و يستمر حتى صباح الأحد ويحمل معه أمطارا غزيرة وعواصف رعدية وبرقية وتساقطا للثلوج على ارتفاع ١١٠٠ متر، وسيمتد تساقطها يوم السبت إلى ١٠٠٠ متر وفي ساعات الليل إلى ما دون الألف متر ممزوجة بالمياه.
ولفت رئيس مجلس إدارة مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في تل عمارة الدكتور ميشال إفرام إلى أن لبنان سيبقى تحت تأثير المنخفضات الجوية وسيستقبل بدءا من مساء الأحد المنخفض الجوي الجديد كلارا ويحمل معه ثلوج بدءا من يومي الإثنين والثلاثاء على ارتفاع ٩٠٠ متر.
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